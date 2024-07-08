بنك القاهرة عمان يصدر تقرير الاستدامة للعام 2023

وطنا اليوم:اصدر بنك القاهرة عمان تقرير الاستدامة للعام 2023 وذلك تماشيا مع قواعد وإرشادات تقارير الاستدامة الصادرة عن بورصة عمان (ASE) والتزاما من البنك باهمية وابراز دوره المجتمعي .

يبرز التقرير ما تحقق من نجاحات وانجازات ويقدم تغطية شاملة لجميع المبادرات والفعاليات والنشاطات التي نظمها البنك على مدارعام كامل او تلك الفعاليات التي يقدم لها البنك الدعم او كشريك او مشارك فيها وعلى مساهمات البنك ومسيرته المتواصلة ونهجه المميز في مجال الاستدامة وبحسب أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs ), ووفقاً للنماذج العالمية المثلى في مجال الاستدامة وبما يتوافق مع رؤية التحديث الإقتصادي 2025 و 2030.

جاء التقرير مكتملا وشاملا عن مساهمات البنك المجتمعية على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي توجهت لمختلف المجتمعات المحلية في جميع المواقع في المملكة وعن التقدم الملموس والاثر الايجابي الذي تحقق من التنمية المستدامة من خلال استثمارات البنك في القطاعات المختلفة والجهود التطوعية لموظفيه ومشاركة العملاء تلك المبادرات عبر قنوات البنك لعدد من القضايا المجتمعية المستعجلة وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك وتفعيلاً لقيم التكافل والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.

وأورد التقريركذلك الانجار المتمثل بتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية الداخلية وضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك ، عبر اعتماد الممارسات المستدامة داخل المؤسسة الى جانب التحول الرقمي وتنمية وتطوير مهارات وقدرات موظفيه وتعزيز المساواة بين الجنسين والتي تجسدت بإطلاق الإطار الاستراتيجي للبنك بخصوص تمكين المرأة.

اشارت فصول التقرير على التمويل المستدام الذي أطلقه البنك وسياسة المخاطر البيئية والاجتماعية التي يتبناها وذلك ضمن توجهات البنك نحو دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعماله وتعزيز الاستثمار المسؤول والفاعل ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتقديم الحلول التمويلية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

اعد التقرير بالتوافق مع معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI) ) وارشادات تقارير الإستدامة لبورصة عمان (ASE).