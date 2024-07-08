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ليبرمان: لم نتعلم أي درس من 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
ليبرمان: لم نتعلم أي درس من 7 أكتوبر

وطنا اليوم:قال عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان ان إسرائيل لم تتعلم أي درس من 7 أكتوبر/تشرين الأول والمنظومة الإسرائيلية عالقة في 6 أكتوبر/تشرين الثاني.
وأضاف ليبرمان “أثق فقط بفريق وزارة الدفاع في مفاوضات وقف إطلاق النار وعلى رئيس الموساد ألا يتعامل مع الملف وأن ينشغل بإيران”.
وتابع “علينا استخدام كل الإمكانيات المتاحة لنا لأننا استنفدنا قوة ردعنا إلى الصفر”.


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