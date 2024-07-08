بسم الله الرحمن الرحيم ؛
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
وطنا اليوم:بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والاسى تنعى عشيرة الحوامده وال زلوم وفاة الحاجة فوزيه صادق توفيق زلوم (ام عصام)
ارملة المرحوم باذن الله الدكتور علي الحوامده .
ووالدة الدكتور عصام و اسامه والمهندس حسام والمهندس حسن والمهندس عيد ومها وميسون وتوحيده ووفاء ورجاء ومجاهده وعائشه وخديجة .
سيصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق ٨/ ٧ / ٢٠٢٤ في مسجد ابو عيشه وسيوارى جثمانها الطاهر في مقبرة العائلة في سحاب .
تقبل التعازي للرجال والنساء و لمدة ثلاثة ايام في قاعة ابناء الكرك في دابوق من الساعة الخامسة وحتى الساعة العاشرة مساءآ .
رحم الله الفقيدة وغفر لها وأدخلها فسيح الجنات وإنا لله وإنا اليه راجعون…
عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوم
بسم الله الرحمن الرحيم ؛