قوات الاحتلال تتوغل جنوب غزة وتهجر آلاف السكان

وطنا اليوم:توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين جنوب غرب مدينة غزة، مما تسبب في حركة نزوح كبيرة للسكان، في حين تعرضت أحياء بالمدينة وفي وسط القطاع لغارات مكثفة أوقعت شهداء ومصابين.

فقد قال مصدر إن القوات الإسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ في محيط منطقتي الجامعات والصناعة في الأطراف الجنوبية لحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، مشيرا إلى حركة نزوح كبيرة من محيط منطقة الصناعة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تحاصر عددا من العائلات بمنطقتي الجامعات والصناعة.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفلسطينية إن الآليات الإسرائيلية تقدمت لمسافات كبيرة باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وتحديدا حيي الصبرة وتل الهوى.

وأضافت القناة أن القوات المتوغلة وصلت إلى شارع الصناعة بعد أن قامت أمس الأحد بتهجير سكان الأحياء الشرقية باتجاه غرب المدينة.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن تقدم القوات الإسرائيلية تم وسط قصف مكثف من الطائرات الحربية والمدفعية.

من جانبها، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل أيضا في الأطراف الجنوبية لحي الرمال، بالإضافة إلى تل الهوى والصناعية.

نازحون وشهداء

وقالت وكالة الأناضول إلى الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت طرقات ومنازل ومباني سكنية في أحياء الرمال وتل الهوى والصناعة، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وأضافت أن آلاف الفلسطينيين نزحوا من منازلهم بعد التوغل الإسرائيلي، وأمضوا ليلتهم في الطرقات دون مأوى.

وكمقدمة لهذه العملية العسكرية الجديدة، أجبر الجيش الإسرائيلي آلاف النازحين في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة على النزوح سيرا على الأقدام.

وتوغلت قوات الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع استمرار توغلها في حي الشجاعية شرقي المدينة للأسبوع الثاني.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلين قرب مفترق الصناعة ومفترق الطيران جنوب غرب مدينة غزة.

وقبل ذلك بساعات، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات ليلية مكثفة على مناطق بينها حي الدرج وحي التفاح والبلدة القديمة شرقي مدينة غزة.

كما تعرض مخيم النصيرات بوسط القطاع لعدة غارات، وأفادت مصادر فلسطينية بسماع انفجارات ضخمة هناك.

وفي شمالي القطاع، أفاد باستشهاد 10 فلسطينيين إثر تعرض لقصف إسرائيلي في منطقة جباليا النزلة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أفادت بوصول جثامين 54 شهيدا إلى مستشفيات القطاع منذ فجر أمس الأحد، مشيرة إلى أن العشرات لا يزالون مفقودين شرقي مدينة غزة.

تطورات المعارك

وفي تطورات المعارك، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين إصابة ضابط بجروح خطيرة خلال معارك بشمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأحد مقتل قائد سرية برتبة رائد في معارك جنوبي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إصابة 5 عسكريين خلال 24 ساعة، 4 منهم في معارك غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس عن استهداف 3 دبابات إسرائيلية في حي الشجاعية وفي مدينة رفح.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة في الشجاعية، وخاضت معارك اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي غربي مدينة رفح.

واعترف الجيش الإسرائيلي حتى الآن بمقتل نحو 320 عسكريا في معارك غزة، لكن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن خسائره أكبر بكثير من ذلك.