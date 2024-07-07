بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

تقدّم وإرادة: الناخبون لن يعتمدوا فقط على برامج الأحزاب في انتخابات 2024

منذ دقيقة واحدة
تقدّم وإرادة: الناخبون لن يعتمدوا فقط على برامج الأحزاب في انتخابات 2024

وطنا اليوم_ صرّح الأمينان العامان لحزبي تقدّم وإرادة يوم الأحد بأن الناخبين لن يعتمدوا فقط على برامج الأحزاب لاتخاذ قرارهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

 

أكد خالد بكار، الأمين العام لحزب تقدّم، لقناة “المملكة” أن الناخبين لن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بناءً على برامج العمل الحزبية فقط، بل سيعتمدون على مجموعة من الدوافع المختلفة. أوضح بكار أن الناخب قد يتوجه للتصويت إذا كان ملتزمًا بأحد المرشحين أو مقتنعًا بقائمة معينة، مضيفًا أن الناخبين سينظرون أيضًا في مدى توافق أعضاء القائمة مع برامج العمل.

 

وأضاف بكار: “إذا قلنا إن الناخبين سيصوتون للأحزاب بناءً على برامجها فقط، سنكون قد تسرّعنا في الحكم. الفترة الزمنية منذ إقرار التشريعات الدستورية التي انبثقت عن لجنة تحديث المنظومة السياسية وحتى تشكيل الأحزاب لم تكن كافية لترسيخ برامج العمل الحزبية كأفكار لدى المواطنين.”

 

من جهته، أشار نضال البطاينة، الأمين العام لحزب إرادة، إلى الفرق بين البرنامج الانتخابي وتطبيقه من خلال الدور الرقابي والتشريعي. وقال: “نحن نعرف ما يحتاجه الأردن، ولكن الأهم هو كيف تتبنى المواقف وكيف تطبقها لصالح المواطن.”

 

أكد البطاينة أن الانتخاب في الوقت الحالي سيكون بناءً على “الانطباع عن الحزب”. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستساهم في تحسين التجربة الانتخابية ونضجها.

 

وأوضح بكار أن الأحزاب تعمل في ظل إرث قديم يتمثل في فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات الدستورية. بينما أكد البطاينة على أهمية دور الأشخاص والقيادات الحزبية في قرارات الناخبين، معربًا عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستساهم في تحسين التجربة وتنضيجها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:20

الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا النزلة

00:33

نتنياهو: أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لنا باستمرار القتال

23:00

وزارة العدل تختتم بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم

22:30

إختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركزي شباب وشابات إربد

22:00

بناء 1400 غرفة فندقية جديدة بالبترا

21:30

الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدًا

20:44

مدينة الـ20 دقيقة.. خطة دبي لإنهاء الاختناقات المرورية

20:34

نتنياهو يعلن شروطه قبل محادثات الصفقة الجديدة مع حماس

20:26

الذكرى التاسعة عشر لرحيل المرحوم صالح محمد عبدالرحمن النسور

20:25

الجنسية السعودية للأردني رامي القواسمي

20:18

بعد انقطاع 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى مطار معيتيقة

19:50

روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

وفيات
وفيات الأحد 7-7-2024وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024