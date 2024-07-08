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العرس تحول لمأتم .. سقوط موكب زفاف بالنيل ووفاة العروسين

منذ ساعة واحدة
العرس تحول لمأتم .. سقوط موكب زفاف بالنيل ووفاة العروسين

وطنا اليوم_ شهدت مدينة الجيزة جنوب مصر مأساة مروعة حيث سقط موكب عروسين بالنيل خلال “الزفة” الاحتفالية بالزواج، ما أدى لوفاة العروسين غرقاً.

وكشف شهود عيان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن موكب زفاف العروسين سقط في النيل إثر استعراض السيارات على كوبري المنيب.

وأسفر الحادث عن وفاة العروسين غرقاً، فيما يجري البحث عن ناجين وانتشال جثمان الضحايا.

وبحسب ما أكده شهود عيان، فإن الحادث وقع أثناء قيام السيارات التي يستقلها العروسين والمدعوين بحركات استعراضية خلال عملية نقل العروسين لقاعة الحفل، مما أدى إلى فقدان السيطرة على عددٍ من السيارات وسقوطها في النيل.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثامين العروسين وعدد من الركاب الآخرين الذين كانوا برفقتهما في السيارات.


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