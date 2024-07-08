مصدر في حماس: الحركة وافقت على التفاوض دون وقف دائم لإطلاق النار

وطنا اليوم_ قال قيادي في حركة حماس، رفضَ الكشف عن اسمه، لوكالة “الصحافة الفرنسية” الأحد، إنّ “الحركة وافقت أن تنطلق المفاوضات حول المحتجزين الإسرائيليين من دون وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة”.

ويأتي تصريحه وسط تجدد جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لحثّ إسرائيل وحركة حماس على خوض محادثات لوقف الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وأسرى فلسطينيين لدى إسرائيل.

وذكّر المسؤول بأن “حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم”، لتخوض مفاوضات حول المحتجزين،

وأضاف “هذه الخطوة تم تجاوزها حيث إنّ الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار”، وتابع “حماس تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، ووافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف النار” الدائم.

في حين، يؤكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيستمر بالحرب حتى القضاء على حماس، وقال مكتبه الأحد أن “أي اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تحقيق كلّ أهداف الحرب”.

وأضاف “ستعمل إسرائيل على ضمان إعادة أكبر عدد من المحتجزين الأحياء لدى حماس”.