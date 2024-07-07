نتنياهو يعلن شروطه قبل محادثات الصفقة الجديدة مع حماس

وطنا اليوم:تساءل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تعليقا على بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا ما فائدة البيانات الاستفزازية ونحن في لحظة حاسمة من المفاوضات تعتمد عليها حياة الأسرى؟

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.

وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

ويأتي بيان نتنياهو وسط تجدد جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لحثّ إسرائيل وحركة حماس على خوض محادثات لوقف الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل.