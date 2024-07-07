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الجنسية السعودية للأردني رامي القواسمي

منذ 56 ثانية
الجنسية السعودية للأردني رامي القواسمي

وطنا اليوم:منحت السعودية الجنسية لرامي القواسمي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لموقع (موضوع دوت كوم) والمعروف بشغفه في الذكاء الاصطناعي وإنشاء وتطوير الشركات الناشئة حيث أنشأ وطوّر أكثر من 10 شركات وهو لم يتجاوز الـ30 عامًا.
وتحت قيادته تمكن موقع موضوع دوت كوم من جمع استثمارات قدرها 23.5 مليون دولار في جولة تمويل قامت بها شركة الاستثمارات البريطانية “Kingsway” بمشاركة الشركتين الأمريكيتين Endure Capital ) ) و(Endeavor Catalyst ) في عام 2018م، ويُعد القواسمي أحد المرشحين النهائيين لجائزة إيرنست ويونغ “أبرز رائد أعمال ناشئ في العام”.


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