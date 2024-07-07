بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شخصية و حوار

الذكرى التاسعة عشر لرحيل المرحوم صالح محمد عبدالرحمن النسور

منذ 19 ثانية
الذكرى التاسعة عشر لرحيل المرحوم صالح محمد عبدالرحمن النسور

في ذكرى رحيل جدي الغالي، أبو رائد، نستذكر رجلاً عاش حياته بنور الإيمان والتقوى. كان جدي مثالاً للإنسان المؤمن المتفاني في طاعته لله، محباً للقرآن، ملتزماً بالصلاة، ومجسداً لأسمى قيم الإسلام. كان حضوره في حياتنا بركة وعطاءً لا ينقطع، وكان يملأ حياتنا بحكمته وتوجيهاته التي لا تنسى. كان دائماً حريصاً على غرس القيم النبيلة في نفوسنا، محثاً لنا على الصبر والصلاح والبر. 

قال الله تعالى: **”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”** (الفجر: 27-30).

ولا ننسى جدتي الحبيبة الغالية، رفيقة دربه، التي رحلت عنا مؤخرًا. كانت بستانًا من الحب والحنان، تغمر حياتنا بعطرها الإيماني، وتملأ حياتنا بذكر الله وقراءة القرآن.

قال الله تعالى: **”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا”** (النساء: 57).

اللهم ارحمهما واجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، واغفر لهما واجمعنا بهما في الفردوس الأعلى. اللهم اجعل ذكرهما خالداً في قلوبنا، وارزقنا الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

أحفادك عنهم …..

الدكتور مؤيد رائد النسور

الدكتور زيد رائد النسور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

الجنسية السعودية للأردني رامي القواسمي

20:18

بعد انقطاع 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى مطار معيتيقة

19:50

روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

19:32

العثور على جثة أربعيني داخل منزل في عين الباشا

19:27

الأمير هاشم بن الحسين يفتتح مشروع الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني

19:24

سلطة البترا: المستثمرون من أبناء المنطقة يعملون على بناء 1400 غرفة فندقية جديدة

19:19

شكاوى من غياب المتنزهات والخدمات السياحية على شاطئ البحر الميت

19:13

زهدي جانبيك يكتب: اقتصاد الهواء المحروق

19:08

أبو عبيدة: قدراتنا البشرية بخير وجنّدنا آلاف المقاتلين خلال الحرب

16:59

الصفدي بالعام الهجري الجديد: اعاده الله على فلسطين وقد تحررت

16:52

إردوغان : سنوجه دعوة للأسد لزيارة تركيا في أي وقت

16:29

وزير السياحة يؤكد على حق نقابة الفنانين الأردنيين في استيفاء رسومها

وفيات
وفيات الأحد 7-7-2024وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024