بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بعد انقطاع 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى مطار معيتيقة

منذ 7 ثواني
بعد انقطاع 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى مطار معيتيقة

وطنا اليوم:استأنفت الخطوط الجوية الأردنية أمس السبت رحلاتها إلى مطار معيتيقة الدولي في ليبيا بعد انقطاع استمر عشر سنوات.
وتزامن ذلك مع زيارة وفد يضم 14 خبيرا في مجال الطيران الى ليبيا، على رأسه مدير أمن الطيران الأردني عبدالله النسور، حيث كان في استقباله مدير أمن الطيران الليبي ومدير مطار معيتيقة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والمراسم بالمطار.
يذكر أن آخر زيارة للوفد كانت سنة 2021 حيث جرى توفير كافة الشروط لاستىناف حركة الطيران بين عمان وطرابلس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:50

روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

19:32

العثور على جثة أربعيني داخل منزل في عين الباشا

19:27

الأمير هاشم بن الحسين يفتتح مشروع الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني

19:24

سلطة البترا: المستثمرون من أبناء المنطقة يعملون على بناء 1400 غرفة فندقية جديدة

19:19

شكاوى من غياب المتنزهات والخدمات السياحية على شاطئ البحر الميت

19:13

زهدي جانبيك يكتب: اقتصاد الهواء المحروق

19:08

أبو عبيدة: قدراتنا البشرية بخير وجنّدنا آلاف المقاتلين خلال الحرب

16:59

الصفدي بالعام الهجري الجديد: اعاده الله على فلسطين وقد تحررت

16:52

إردوغان : سنوجه دعوة للأسد لزيارة تركيا في أي وقت

16:29

وزير السياحة يؤكد على حق نقابة الفنانين الأردنيين في استيفاء رسومها

16:19

جنازة لونا الشبل.. خلافات عائلية وغياب رسمي للنظام السوري

16:08

البتراء جميلة الجميلات (أبناؤنا العاملون بالسياحة ما يضيرهم يضيرنا)

وفيات
وفيات الأحد 7-7-2024وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024