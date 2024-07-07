وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن وفاة 49 شخصا غرقا في المسطحات المائية خلال الموجة الحارة التي تضرب عددا من مناطق البلاد.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: “في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد، تم الإبلاغ عن وفاة 49 شخصا نتيجة الغرق أمس السبت”.
وتابعت:”من بين الذين تم الإبلاغ عنهم هناك 7 أطفال”.
ويذكر أن الأرصاد الجوية الروسية أعلنت تحطيم درجات الحرارة في العاصمة موسكو رقما قياسيا جديدا الأسبوع الماضي وصلت إلى 35 درجة مئوية.
روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن وفاة 49 شخصا غرقا في المسطحات المائية خلال الموجة الحارة التي تضرب عددا من مناطق البلاد.