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روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

منذ ساعة واحدة
روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن وفاة 49 شخصا غرقا في المسطحات المائية خلال الموجة الحارة التي تضرب عددا من مناطق البلاد.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: “في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد، تم الإبلاغ عن وفاة 49 شخصا نتيجة الغرق أمس السبت”.
وتابعت:”من بين الذين تم الإبلاغ عنهم هناك 7 أطفال”.
ويذكر أن الأرصاد الجوية الروسية أعلنت تحطيم درجات الحرارة في العاصمة موسكو رقما قياسيا جديدا الأسبوع الماضي وصلت إلى 35 درجة مئوية.


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