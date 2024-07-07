روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن وفاة 49 شخصا غرقا في المسطحات المائية خلال الموجة الحارة التي تضرب عددا من مناطق البلاد.

وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: “في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد، تم الإبلاغ عن وفاة 49 شخصا نتيجة الغرق أمس السبت”.

وتابعت:”من بين الذين تم الإبلاغ عنهم هناك 7 أطفال”.

ويذكر أن الأرصاد الجوية الروسية أعلنت تحطيم درجات الحرارة في العاصمة موسكو رقما قياسيا جديدا الأسبوع الماضي وصلت إلى 35 درجة مئوية.