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مهرجان جرش: لا وجود لشركات مقاطعة من ضمن الداعمين

منذ 9 ثواني
مهرجان جرش: لا وجود لشركات مقاطعة من ضمن الداعمين

وطنا اليوم:كشفت إدارة مهرجان جرش، الأحد، حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بشأن وجود شركات مُقاطعة ضمن الجهات الداعمة للمهرجان الثقافي لعام 2024.
وأكدت إدارة المهرجان انه لا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل حول اسماء الشركاء والرعاة الرسميين، مشيرة إلى أن جميع الداعمين والرعاة لهذا العام مؤسسات وطنية أردنية.
وأهابت إدارة المهرجان بعدم الالتفات إلى بعض المشككين والأبواق الناعقة التي تهدف إلى تشويه صورة المهرجان والذي سبق وأن تم الاعلان على انه سيكون بصبغة وطنية يعكس التضامن مع غزة، كما سيذهب ريع المهرجان إلى الأهل في القطاع المكلوم.

وتالياً الجهات الداعمة للمهرجان :


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