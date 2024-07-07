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قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة التكسي المميز

منذ 29 ثانية
قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة التكسي المميز

وطنا اليوم:أُسدلت الستارة مؤخرا على القضية التي رفعتها مؤسسة الوحدة التجارية/هيونداي ضد شركة التكسي المميز/شركة نور الأردنية للنقل، والمساهمين فيها.
جاء ذلك بعد صدور قرار من محكمة التمييز يؤيد قرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة التكسي المميز والمساهمين فيها، وذلك بحدود المبلغ الذي قامت هيونداي بدفعه لبنك الاتحاد والبالغ 3 ملايين دينار.
تعود القضية إلى حصول التكسي المميز على تسهيلات من بنك الاتحاد بقيمة 6 ملايين دينار، حيث كفلت شركة هيونداي نصف الدين.
ومع تعثر التكسي المميز في السداد، قام بنك الاتحاد بمقاضاة هيونداي الأردن، مطالبًا بدفع 50% من قيمة القرض. وبالفعل، قامت هيونداي بدفع 3 ملايين دينار للبنك.
وقد جرى توقيع ملحق اتفاقية بين بنك الاتحاد والتكسي المميز والمساهمين، تضمن موافقة البنك على زيادة القرض بمبلغ 6 ملايين دينار، مقابل كفالة هيونداي 50% من المبلغ، أي 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى الفوائد والعمولات.
وقد أصدرت محكمة بداية عمان قرارًا بإلقاء الحجز التحفظي على أموال التكسي المميز وشركة نور الأردنية للنقل، والذي تم تأييده لاحقًا من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.
ولم تُعرف بعد ما إذا كانت هيونداي قد استعادت أموالها أو قامت بتسوية مالية بعد حصولها على القرار النهائي


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