Orange Money شريك المحافظ الإلكترونية للنسخة الثانية من معرض FinConJo 2024 المنظّم من سوفكس

وطنا اليوم:أعلنت شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة Orange Money عن رعايتها للنسخة الثانية من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية FinConJo 2024، كشريك المحافظ الإلكترونية للحدث الذي أطلقته شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة “سوفكس” تحت رعاية البنك المركزي وذلك يومي 24 و25 حزيران في فندق فور سيزونز – عمان.

وتمثل هدف Orange Money من خلال المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن في تسليط الضوء على دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز المشهد المالي في الأردن، خصوصاً أن عدد المستخدمين وصل إلى 2.3 مليون وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”.

وجاء المؤتمر في ظل المكانة الهامة التي يكتسبها الأردن في مجال التكنولوجيا المالية والفنتك خصوصاً مع إطلاق البنك المركزي الأردني مؤخراً لأكاديمية الفنتك الأردنية (FTA Jordan) تحت مظلة معهد الدراسات المصرفية، بالإضافة إلى تحول الأردن بصورة تدريجية إلى ملتقى إقليمي للخبراء والمتخصصين في هذا المجال المتطور بصورة مستمرة على الصعيد العالمي.

وشمل حضور Orange Money في المعرض كذلك تسليط الضوء على دور المحافظ الإلكترونية في تمكين التكنولوجيا المالية من أخذ خطوات إلى الأمام في هذا المجال من خلال تعزيز جهود الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية وإتاحة الفرصة لإجرائها عبر الفضاء الرقمي، وذلك عبر مشاركة المدير التنفيذي لـ Digital, Data, Innovation & Money، ويلفريد إيفر خلال الجلسة النقاشية التي تمحورت حول أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.

وشمل المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية والنقاشات الموجهة، قدمها نخبة من الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية في الإقليم والعالم وتطرقوا من خلالها إلى مواضيع هامة أبرزها التمويل المفتوح للمسارات غير المطروقة، والتعاملات المصرفية وبقاؤها في ظل الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن فرص التعاون لتحقيق المرونة المستدامة والحوكمة لرفع قدرة القطاع، وعددٍ من المواضيع المختصّة الأخرى.

وخلال مؤتمرFinConJo 2024 استعرضت Orange Money من خلال جناحها الخاص أبرز حلولها في الحدث الذي تضمن منطقة معارض جمعت شركات متخصصة في مجالات البنوك والتكنولوجيا المالية ومؤسسات حكومية وغيرها، تعزيزاً للشّراكات الاستراتيجية، ولتوفير الإمكانات الحقيقيّة لدعم التعاون المشترك.

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