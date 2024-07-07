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الشاب نايف سعيدان يعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية الأردنية عن الدائرة الأولى

منذ ساعتين
الشاب نايف سعيدان يعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية الأردنية عن الدائرة الأولى

وطنا اليوم_ أعلن نايف عطا نايف سعيدان، أحد أبناء عشيرة سعيدان الأردنية، عزمه على الترشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى. وأكد سعيدان في كلمته، التي ألقاها أمام أهله وأصدقائه، أن قراره جاء بعد تفكير مستفيض ومشاورات مكثفة مع العديد من أفراد المجتمع الذين شاركوا رؤاهم وتطلعاتهم لمستقبل الأردن. وتعهد سعيدان بخدمة الوطن والقيادة الهاشمية المفدّاة، واضعًا مصلحة الأردن وأبنائه نصب عينيه.

وهذا ما جاء في بيان ترشحه :

بسم الله الرحمن الرحيم

“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”

أهلي وإخواني وأصدقائي أبناء عشيرتنا الأردنية الواحدة ،

يا من استمد منكم الهمّة والعزيمة والثقة المطلقة النابعة من حرصكم على الأردن الأغلى من الروح

بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، أقف اليوم أمامكم بكل فخر وإحساس عميق بالمسؤولية لأعلن عزمي للمشاركة بالاستحقاق الديمقراطي والدستوري للانتخابات البرلمانية للدائرة الأولى . يأتي هذا القرار بعد تفكير مستفيض ومحادثات لا تعد ولا تحصى مع العديد منكم، الذين شاركوا آمالكم واهتماماتكم ورؤيكم لمستقبلنا.

 معاهدًا الله جلَّ في عُلاه ، أن أظل على العهد والوعد ، وأن تكون خدمة الأردن والقيادة الهاشمية المفدّاة ، وخدمتكم غايتي ورايتي ، وبوصلتي التي لن أنثني ولن أنحني إلا صِوابها، ولن أكلَّ أو أملَّ دونها ما حييت

والله وليّ التوفيق

ابنكم وخادمكم

نايف عطا نايف سعيدان


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