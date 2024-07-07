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مقتل ضابط إسرائيلي جديد بوحدة الهندسة في غزة

منذ ساعتين
مقتل ضابط إسرائيلي جديد بوحدة الهندسة في غزة

وطنا اليوم:قتل ضاط إسرائيلي وأصيب جندي آخر، اليوم الأحد، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ضابطًا بوحدة الهندسة من منطقة “ساجور” في الشمال المحتل، قتل في حدث صعب في قطاع غزة، فيما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة.
ومنذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، وحتى الخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 ضباط وجنود في جبهات القتال في قطاع غزة والضفة وشمال فلسطين المحتلة


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