3.392 مليار دينار صادرات غرفة صناعة عمّان بالنصف الأول من 2024

وطنا اليوم:بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال النصف الأول من العام الحالي 3.392 مليار دينار، مقارنة مع 3.475 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وحسب معطيات إحصائية، سجلت 6 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 2.1% للصناعات الجلدية والمحيكات، و30.8% لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط.

بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 0.2% للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، و32.3% للصناعات التعدينية.

واستحوذت أربع دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 2.190 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 71%، حيث وصلت لنحو 941 مليون دينار، مقابل 550 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمّان.

كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9%، لتسجل ما قيمته 440 مليون دينار، مقابل 403 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.

بالمقابل تراجعت صادرات صناعة عمّان إلى السعودية بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الحالي، منخفضة لنحو 389 مليون دينار مقابل 418 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 33.6%، منخفضة لنحو 420 مليون دينار مقابل 632 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.467 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 621 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 17 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمّان لدول أميركا الشمالية خلال النصف الأول من العام الحالي 959 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية نحو 36 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 171 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد نحو 70 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 51 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة نحو 878 مليون دينار، والتعدينية 689 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 522 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 384 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 343 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 231 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمّان خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة 149 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 133 مليون دينار، والإنشائية نحو 54 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 10 ملايين دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.