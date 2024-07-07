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حملة إلكترونية لتذكير الشباب بالمحافظة على الصلاة

منذ 22 ثانية
حملة إلكترونية لتذكير الشباب بالمحافظة على الصلاة

وطنا اليوم:اعتلى وسم “ارجع صلي” منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أطلق ناشطون حملة لحث الشباب على العودة إلى الصلاة والالتزام بها وتوطيد العلاقة مع الله عز وجل ، والعودة إلى طريق الصواب والحق والاقتراب من الطاعات .
وحظيت الحملة بدعم كبير ورضا واسع من قبل الناشطين عبر مواقع التواصل ، وذلك لما فيها من دعوة صالحة بأسلوب جميل ونصيحة بليغة تصل إلى جميع الشباب حول العالم دون إحراجهم أو تعريضهم لمواقف مخجلة أثناء النصيحة .
الهاشتاق انتشر كالنار في الهشيم ووصل إلى جميع الدول العربية وتناقله الشباب فيما بينهم مرفقاً بالصور والمقاطع الصوتية لحث الشباب على الالتزام بأداء الصلاة والمحافظة عليها .


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