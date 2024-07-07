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منع الرايات والأعلام.. الداخلية الكويتية تحذر أصحاب الحسينيات

منذ دقيقة واحدة
Mourners hold flags with names of Prophet Mohammad's family members as the bodies of victims of the Friday bombing are transferred to vehicles to be transported to Karbala, Iraq, at Al Jafariya cemetery in Suleibikhat, Kuwait June 27, 2015. Kuwait has arrested several people on suspicion of involvement in the bombing of a Shi'ite Muslim mosque on Friday that killed 27 people, a security source said on Saturday as the Gulf state marked a day of national mourning and prepared a mass funeral. Seven bodies were transported to Karbala to be buried there, after mourners said prayers over their bodies at the cemetery. REUTERS/Jassim Mohammed

وطنا اليوم:حذرت وزارة الداخلية الكويتية “أصحاب الحسينيات” الشيعية من رفع الرايات والأعلام، وتوعدت المخالفين بالمحاسبة.
وقالت الوزارة في منشور على “أكس”، الجمعة، “على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامة الجميع”.
وأكدت على ضرورة “الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت”.
وأوضحت أنه “يسمح بوضع راية واحدة فقط من غير شعارات على الحسينية”.
وتوعدت بأنه “سيتم إزالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات”.
وأضافت وزارة الداخلية بأنها “سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لم يلتزم بالقوانين المنظمة”.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذا القرار يأتي “بناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات” واستنادا على “تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء”.
وشددت الوزارة على أنه “يمنع منعا باتا وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب”، وقالت إنه “سيتم إزالتها بشكل فوري، كما يحظر إقامة أي مسيرات”.
وتابعت أن “رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية)”.
ويأتي هذا البيان بمناسبة بدء شهر محرم الهجري الذي تنطلق فيه مراسم عاشوراء التي تستمر لـ 10 أيام على الأقل.


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