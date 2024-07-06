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حملة لمكافحة البعوض والذباب في الأغوار الشمالية

منذ دقيقة واحدة
حملة لمكافحة البعوض والذباب في الأغوار الشمالية

 

أطلقت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع بلديات اللواء، اليوم السبت، حملة لمكافحة البعوض والذباب.

وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، إن الحملة تأتي بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات المهددة للصحة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على بؤر تكاثر البعوض والذباب المنزلي والحشرات وأهمها مكبات النفايات وأكوام السماد العضوي وحظائر الأغنام والطرق الزراعية.

وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مناطق لواء الأغوار الشمالية من منطقة العدسية شمالاً وحتى بلدة الكريمة جنوبًا، وستستمر حتى الإنتهاء من جميع المناطق والأحياء، لافتًا إلى أنه سيتم التنويع في أساليب المكافحة بإستخدام المبيدات الرفيقة بالبيئة، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقي ملاحظات المواطنين على الأرقام 0799063920 / 0775587054.


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