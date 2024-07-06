بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تحديث مراكز صحية وأبنية في الطفيلة بتكلفة 3 ملايين دينار

منذ 15 ثانية
تحديث مراكز صحية وأبنية في الطفيلة بتكلفة 3 ملايين دينار

استكملت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة، تحديث 4 مشروعات شملت توسعة مبان وصيانة وتوريد أجهزة ومعدات طبية للمراكز الصحية، فيما 3 مشروعات أخرى قيد التسليم قريبا، بتكلفة بلغت 3 ملايين دينار، كمنحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وقالت مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة، إن هذه المشروعات، تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة و خططها لتعزيز قدرة المراكز الصحية ورفع كفاءتها لتقديم خدمات صحية مميزة للمراجعين.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء من صيانة وتطوير مركز صحي العيص الشامل بتكلفة 90 ألف دينار، واستلامه منذ أسبوعين.

كما شملت الخطة تحديث مركز صحي عيمة الأولي بتكلفة 90 ألف دينار، في وقت بلغت فيه نسبة الإنجاز في مركز صحي القادسية الشامل 99 بالمئة وهو قيد الاستلام إذ يعد المشروع الوحيد الذي ضم مراحل إنشاء كاملة ضمن مخصصات المنحة الإسبانية، 1.55 مليون دينار.

وأشارت إلى أن خطة التحديث شملت كذلك مركز صحي غرندل الأولي بتكلفة 90 ألف دينار، وبدأ تقديم خدماته للمواطنين، ومركز صحي الطفيلة الشامل الذي طالته أعمال صيانة وتحديث وتوريد أجهزة طبية بتكلفة 180 ألف دينار، و هو قيد الاستلام بنسبة إنجاز بلغت 98بالمئة.

وبينت العمايرة أن مشروعات صيانة الأبنية الصحية التي بدأت منذ العام الماضي شملت مبنى مديرية صحة الطفيلة بتكلفة 250 ألف دينار إذ استلامه وسيتم إشغاله الأسبوع المقبل، وصيانة مبنى الصحة المدرسية بمنطقة البرنيس بتكلفة 40 ألف دينار وجرى إشغاله من قبل الكوادر الصحية.

وأشارت الى أن مجموع المراكز الصحية في الطفيلة 19 مركزا صحيا أوليا وفرعيا وشاملا، تقوم بتقديم خدماتها الصحية و السنية و الأمومة والطفولة والطوارئ والأشعة لنحو 100 ألف مواطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:00

الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحا جديدا وسط استمرار المخاوف

22:30

جلسة حوارية حول تحديات المشاريع الشبابية في الكرك

22:00

“التعليم العالي” توضح حول العبء الدراسي للفصل الصيفي

21:45

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

21:10

الهيئة الخيرية الأردنية: عبور قافلة مساعدات جديدة لشمال غزة

20:35

حزب تقدم يعلن عن قائمته الحزبية غداً

19:25

جريمة مروعة في البلقاء: ربطها وحبسها وعذبها حتى الموت

19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

18:05

عاجل .. “التمييز” تؤيد سجن 8 سنوات لمعتدٍ على طفل في عمان

17:58

مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد رأس السنة الهجرية

17:56

عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

17:02

مهم من إدارة ترخيص المركبات في الأردن لهذه الفئة

وفيات
وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024