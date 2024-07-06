تحديث مراكز صحية وأبنية في الطفيلة بتكلفة 3 ملايين دينار

استكملت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة، تحديث 4 مشروعات شملت توسعة مبان وصيانة وتوريد أجهزة ومعدات طبية للمراكز الصحية، فيما 3 مشروعات أخرى قيد التسليم قريبا، بتكلفة بلغت 3 ملايين دينار، كمنحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وقالت مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة، إن هذه المشروعات، تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة و خططها لتعزيز قدرة المراكز الصحية ورفع كفاءتها لتقديم خدمات صحية مميزة للمراجعين.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء من صيانة وتطوير مركز صحي العيص الشامل بتكلفة 90 ألف دينار، واستلامه منذ أسبوعين.

كما شملت الخطة تحديث مركز صحي عيمة الأولي بتكلفة 90 ألف دينار، في وقت بلغت فيه نسبة الإنجاز في مركز صحي القادسية الشامل 99 بالمئة وهو قيد الاستلام إذ يعد المشروع الوحيد الذي ضم مراحل إنشاء كاملة ضمن مخصصات المنحة الإسبانية، 1.55 مليون دينار.

وأشارت إلى أن خطة التحديث شملت كذلك مركز صحي غرندل الأولي بتكلفة 90 ألف دينار، وبدأ تقديم خدماته للمواطنين، ومركز صحي الطفيلة الشامل الذي طالته أعمال صيانة وتحديث وتوريد أجهزة طبية بتكلفة 180 ألف دينار، و هو قيد الاستلام بنسبة إنجاز بلغت 98بالمئة.

وبينت العمايرة أن مشروعات صيانة الأبنية الصحية التي بدأت منذ العام الماضي شملت مبنى مديرية صحة الطفيلة بتكلفة 250 ألف دينار إذ استلامه وسيتم إشغاله الأسبوع المقبل، وصيانة مبنى الصحة المدرسية بمنطقة البرنيس بتكلفة 40 ألف دينار وجرى إشغاله من قبل الكوادر الصحية.

وأشارت الى أن مجموع المراكز الصحية في الطفيلة 19 مركزا صحيا أوليا وفرعيا وشاملا، تقوم بتقديم خدماتها الصحية و السنية و الأمومة والطفولة والطوارئ والأشعة لنحو 100 ألف مواطن.