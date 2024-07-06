بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

جلسة حوارية حول تحديات المشاريع الشبابية في الكرك

منذ دقيقة واحدة
جلسة حوارية حول تحديات المشاريع الشبابية في الكرك

نظمت بلدية الكرك الكبرى/ وحدة تمكين المرأة وبالتعاون مع مركز تطوير الأعمال (BDC) اليوم السبت، جلسة حوارية حول التحديات والفرص للسيدات والشباب، بهدف تنميتهم وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة في مجال التشغيل والتشغيل الذاتي.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن الجلسات الحوارية تساهم في فتح قنوات لفهم الفرص والتحديات التي تواجه السيدات والشباب في المحافظة، إذ أن أهم المشاكل التي تواجههم هو التقليل من شأن أفكارهم الاستثمارية، داعيا الشباب والشابات إلى تشجيع أنفسهم والمبادرة إلى تقديم أفكارهم وتطويرها دون الاهتمام بما يقوله الآخرون.

وتهدف الجلسة إلى مساعدة مركز تطوير الأعمال (BDC) في تصميم مشاريع تلبي احتياجات الشباب والشابات، وتمكين وتنمية قدراتهم لدخول قطاعات غير تقليدية ذات علاقة بالاقتصاد الأخضر والدائري وتنمية المهارات الرقمية.

يشار إلى أن المبادرة تأتي كجزء من الجهود المستمرة للمركز وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الفئات المستهدفة وتحسين ظروفهم المعيشية، لإيمان المركز بأن النجاح الحقيقي يتم من خلال المشاركة مع المجتمعات المحلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:00

“التعليم العالي” توضح حول العبء الدراسي للفصل الصيفي

21:45

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

21:10

الهيئة الخيرية الأردنية: عبور قافلة مساعدات جديدة لشمال غزة

20:35

حزب تقدم يعلن عن قائمته الحزبية غداً

19:25

جريمة مروعة في البلقاء: ربطها وحبسها وعذبها حتى الموت

19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

18:05

عاجل .. “التمييز” تؤيد سجن 8 سنوات لمعتدٍ على طفل في عمان

17:58

مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد رأس السنة الهجرية

17:56

عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

17:02

مهم من إدارة ترخيص المركبات في الأردن لهذه الفئة

16:37

لواء إسرائيلي: خوض حرب في لبنان سيؤدي لمواجهة مع إيران

15:31

نعم، أردني وربّ الكعبة!!

وفيات
وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024