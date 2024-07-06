الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحا جديدا وسط استمرار المخاوف

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، السبت، إن سكان غزة يواجهون نزوحا قسريا جديدا وسط فقدان الأمل، وعدم اليقين بالسلامة نظرا لعدم وجود مكان آمن يذهبون إليه.

وأوضحت مسؤولة الاتصالات بـ”الأونروا” لويز ووتردج، في مقابلة مع صحيفة ذا نيويورك تايمز” الأميركية، أن “العائلات الفلسطينية في غزة يفقدون الأمل وقوة الإرادة فيما يواجهون نزوحًا قسريًا جديداً وسط حالة من عدم اليقين على الإطلاق بشأن السلامة.

وشددت المسؤولة الأممية على أن سكان غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، وبالتالي يجب وقف إطلاق النار فورا.

واختتمت حديثها بالقول إن أوامر الإخلاء المتكررة تؤثر سلبا على سكان غزة الضعفاء أصلا.