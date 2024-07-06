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“التعليم العالي” توضح حول العبء الدراسي للفصل الصيفي

منذ 9 ثواني
“التعليم العالي” توضح حول العبء الدراسي للفصل الصيفي

أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، حول العبء الدراسي (عدد الساعات المعتمدة التي يمكن تسجيلها) للفصل الصيفي في الجامعات والكليات.

وفي منشور عبر “فيسبوك”، مساء السبت، أكد الخطيب على قرار مجلس التعليم العالي الذي وحد ساعات العبء الدراسي في جميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، حيث يحق للطالب في الفصل الصيفي تسجيل (10) عشر ساعات معتمدة فقط كحد أقصى، ويمكن تسجيل (13) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل الصيفي.

وشدد على أنه “لا يوجد أي استثناء من هذا القرار نهائياً مهما كانت الأسباب”، إلا طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان.


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