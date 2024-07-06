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الهيئة الخيرية الأردنية: عبور قافلة مساعدات جديدة لشمال غزة

منذ 8 ثواني
الهيئة الخيرية الأردنية: عبور قافلة مساعدات جديدة لشمال غزة

تم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والمؤسسات المختلفة.

وحملت القافلة الطرود الغذائية والخيم والبطانيات والملابس والطرود الصحية، ليصار إلى توزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، لن يتوقف الأردن عن إمداد الأهل في قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، والذي تعتبره واجباً وطنياً.

وبين أن استمرار ادخال المساعدات هي الأولوية الأولى والقصوى لدينا نظرا للوضع الراهن.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت قطاع غزة حتى اليوم بلغ ٢٤٧٤ شاحنة فضلا عن 53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال خدمة “كليك” على الاسم “JHCOGAZA”، إضافة إلى “إي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.


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