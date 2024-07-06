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جريمة مروعة في البلقاء: ربطها وحبسها وعذبها حتى الموت

منذ ساعة واحدة
جريمة مروعة في البلقاء: ربطها وحبسها وعذبها حتى الموت

وطنا اليوم_ وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لشاب عشريني بعد أن اعتدى على شقيقته الثلاثينية بالضرب بسلك كهربائي حتى وفاتها في منزل العائلة بمنطقة عين الباشا، محافظة البلقاء.

ووفقاً لمصدر مقرب من التحقيق، فإن المتهم اشتبه في شقيقته بعد فقدان مبلغ مالي كبير. وقام بربطها وحبسها ثم انهال عليها بالضرب باستخدام سلك بلاستيكي، مما أدى إلى فقدانها للوعي.

عند عودة والدة الضحية إلى المنزل، وجدت ابنتها في حالة سيئة وحاولت إسعافها برش الماء عليها، لكنها لم تستجب، مما استدعى طلب الدفاع المدني الذي أكد وفاتها.

أفاد المصدر أن الجاني، الذي ليس له أي سجل جنائي، كان يحاول الحصول على إجابة من شقيقته حول مكان المال، وانهال عليها بالضرب بشكل متكرر حتى انهارت وفقدت الوعي. وعند علمه بوفاتها، بكى بشدة حيث لم يتوقع أن يؤدي ضربه لها إلى وفاتها.

تم نقل جثمان الضحية إلى الطب الشرعي وتشريحها بأمر من مدعي عام السلط. وتبين وجود آثار تربيط وكدمات واسعة تغطي أكثر من 40% من جسدها. وتم تعليل سبب الوفاة بالصدمة النزفية الناتجة عن النزف الدموي الواسع تحت الجلد بسبب الضرب بسلك كهربائي.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الخميس الماضي عن وفاة سيدة ثلاثينية داخل منزل ذويها في عين الباشا، وأظهرت التحقيقات الأولية علامات شدة وعنف على جسدها نتيجة تعرضها للضرب من قبل شقيقها.


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