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لواء إسرائيلي: خوض حرب في لبنان سيؤدي لمواجهة مع إيران

منذ 13 ثانية
لواء إسرائيلي: خوض حرب في لبنان سيؤدي لمواجهة مع إيران

وطنا اليوم_أكد الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي اللواء يسرائيل زيف، اليوم السبت، أن “زيادة العمل العسكري بالشمال تكتيك خاطئ إلا إذا أردنا خوض حرب”.

 

وشدد على أن “خوض حرب في لبنان سيؤدي لمواجهة مع إيران”، قائلاً: “هذا أسوأ وقت لفتح جبهات متعددة، وأنصح بعدم التورط في رفح لأن البقاء يعني احتلالا للقطاع”.

 

وأشار زيف إلى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دمر جهود واشنطن بشأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن ضد إسرائيل”.

 

ودعماً منه لحركة “حماس” الإسلاميّة الفلسطينيّة، فتح “حزب الله” جبهة مع إسرائيل المجاورة في 8 تشرين الأوّل (أكتوبر).

 

ومنذ بدء الحرب في غزّة، يتبادل “حزب الله” والداعم لـ”حماس”، والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود، وتزداد حدّته تبعاً للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قياديّين ميدانيّين.

 

ومنذ بدء التصعيد، قُتل 496 شخصاً على الأقلّ في لبنان غالبيّتهم مقاتلون من “حزب الله” و95 مدنياً، وفق تعداد لوكالة “فرانس برس” يستند إلى بيانات التنظيم اللبناني ومصادر رسميّة لبنانيّة.

 

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 16 عسكرياً و11 مدنياً.


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