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674 مليون دينار قيمة صادرات تجارة عمان خلال نصف عام

منذ 4 ثواني
674 مليون دينار قيمة صادرات تجارة عمان خلال نصف عام

وطنا اليوم-بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان في النصف الأول من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية نحو 674 مليون دينار، مقابل 678 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، 17375 شهادة، مقابل 16215 شهادة لنفس الفترة من العام الماضي.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 4532 شهادة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 1963، والعراق 1154، ومصر 494، وسويسرا بعدد 15 شهادة.
وتوزعت الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي على العراق بقيمة 313 مليون دينار، وسويسرا ومصر نحو 50 مليون دينار لكل دولة، والسعودية 49 مليون دينار، والإمارات بقيمة 48 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” 330 مليون دينار، والصناعية نحو 132 مليون دينار، والزراعية نحو 81 مليون دينار، والعربية 46 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.
يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.
— (بترا)


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