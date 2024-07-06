48.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 48.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 46.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 56 دينارا، و 43.60 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 342 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 390 دينارا، مشيرا إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية انتقل بعد فترة عيد الأضحى من حالة ضعيف إلى متوسط.

وعبر علان عن أمله بأن يبقي على هذه الحالة بعد عودة الأسعار للارتفاع مجددا، مبينا أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية، أمس الجمعة، على ارتفاع، مسجلا 2393 دولارا للأونصة الواحدة، وهو الأعلى الذي يبلغه خلال الشهرين الماضيين، بفعل عوامل سياسية واقتصادية عالمية عززت من مكاسب الذهب.

— (بترا)