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وفاة لونا الشبل مستشارة الاسد بعد تعرضها لحادث سير

منذ ساعة واحدة
وفاة لونا الشبل مستشارة الاسد بعد تعرضها لحادث سير

وطنا اليوم:أعلنت الرئاسة السورية موت المستشارة الخاصة في الرئاسة، لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير قبل يومين، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة.
وجاء في البيان: “تنعى رئاسة الجمهورية العربية السورية المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم”.
وأضافت الرئاسة بالقول: “عملت الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة”.
وكانت الشبل قد تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى مدينة دمشق مساء الثلاثاء، ما أدى إلى دخولها العناية المشددة وكانت في حالة حرجة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).


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