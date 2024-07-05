الدفاعات الروسية تسقط 50 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

وطنا اليوم:أكدت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن قواتها دمرت 50 مسيرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية ومناطق أوكرانية تفيد موسكو بأنها ضمتها.

وأوضحت الوزارة أن المسيرات دمرت فوق كراسنودار وروستوف في روسيا وفي زابوريجيا في أوكرانيا التي تقول روسيا إنها ضمتها.

وأعلن حاكم كراسنودار مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص في هجوم بمسيرة أوكرانية في مدينة بريمورسكو اختارسك.

وأضافت الوزارة في بيان على تلغرام أن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة فوق كراسنودار و26 فوق منطقة زابوريجيا و10 فوق منطقة روستوف”.

وقد أعلنت روسيا في وقت سابق ضم زابوريجيا لكنها لا تسيطر بالكامل على المنطقة.