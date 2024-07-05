بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الدفاعات الروسية تسقط 50 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

منذ ساعتين
الدفاعات الروسية تسقط 50 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

وطنا اليوم:أكدت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن قواتها دمرت 50 مسيرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية ومناطق أوكرانية تفيد موسكو بأنها ضمتها.
وأوضحت الوزارة أن المسيرات دمرت فوق كراسنودار وروستوف في روسيا وفي زابوريجيا في أوكرانيا التي تقول روسيا إنها ضمتها.
وأعلن حاكم كراسنودار مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص في هجوم بمسيرة أوكرانية في مدينة بريمورسكو اختارسك.
وأضافت الوزارة في بيان على تلغرام أن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة فوق كراسنودار و26 فوق منطقة زابوريجيا و10 فوق منطقة روستوف”.
وقد أعلنت روسيا في وقت سابق ضم زابوريجيا لكنها لا تسيطر بالكامل على المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:48

منذ أكتوبر.. صواريخ حزب الله أحرقت 70 ألف دونم شمال فلسطين المحتلة

20:32

الملك يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتوليه منصبه

20:25

حريق يأتي على 60 دونمًا وعشرات الأشجار في آثار أم قيس

19:58

وفد التفاوض الإسرائيلي يعود.. وحماس تكشف الموعد المتوقع للرد

19:49

بايدن بزلة جديدة: فخور بكوني أول امرأة سوداء بالبيت الأبيض

19:24

مسيرة حاشدة في عمّان تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

19:20

رفع الرايات الحمراء بالشواطئ.. تحذير للمصطافين بالإسكندرية

19:13

وفاة لونا الشبل مستشارة الاسد بعد تعرضها لحادث سير

17:00

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

16:28

العجارمة: الأصل عدم الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر

16:10

المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 410 ملايين دولار

15:51

الزعبي : الأردن لن يكون بمنأى عن الأزمات والكوارث التي تعصف بالعالم

وفيات
وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024