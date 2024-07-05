المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 410 ملايين دولار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني الخميس، نيابة عن الحكومة الإصدار رقم (3) من أذونات الخزينة (بالدولار الأميركي) وبقيمة 410 ملايين دولار.

ووفقا للإصدار فإن تاريخ التسوية سيكون في التاسع من شهر تموز المقبل على أن يكون تاريخ الاستحقاق في التاسع من شهر تموز من العام 2025 أي العام المقبل.

وأظهر الإصدار الذي نشر على موقع البنك المركزي الأردني أن أعلى نسبة عائد يمكن قبولة 6.5%.

هذا وكانت الحكومة اقترضت سابقا عبر طرح أذونات خزينة بالدولار الأميركي بمقدار 440 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.