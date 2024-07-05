هنية يشيد بجهود الشعب الأردني لنصرة الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من قادة الحركة مساء امس الخميس المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن المهندس مراد العضايلة، حيث قدم له التعازي بشهداء الشعب الفلسطيني عامة، وشهداء عائلته خاصة من أبنائه وأحفاده وشقيقته، وبحثا التطورات المختلفة.

واستعرض رئيس المكتب السياسي للحركة مجمل التطورات السياسية المتعلقة بمفاوضات وقف الحرب والعدوان على شعبنا الفلسطيني والجهود المبذولة في هذا الصدد، متطرقا إلى صمود أهلنا رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة، مؤكدا ثبات المقاومة وما تحققه منذ السابع من أكتوبر لصالح القضية والشعب الفلسطيني.

وشدد هنية على العلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، والعلاقة الراسخة المعمدة بالدم، مشيدا بالجهود التي يبذلها الشعب الأردني في التضامن مع إخوته الشعب الفلسطيني وإسناده في مختلف المراحل، مؤكدا أن أي إنجاز تحققه المقاومة هو إنجاز وطني وقومي مشترك.

من جهته استعرض المراقب العام المخاطر التي يمثلها الكيان الصهيوني على الأردن، خصوصا في ظل هذه القيادة اليمينية المتطرفة والتي تخطط لضم الضفة الغربية، الأمر الذي يستهدف الأردن واستقراره من خلال مشاريع التهجير والجهود المبذولة بهذا الصدد.

وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدا على المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في طوفان الأقصى الذي مثّل مرحلة فارقة في التاريخ الفلسطيني.

وأكد العضايلة أن الأردن القوي العزيز المستقر هو السند الحقيقي لفلسطين.