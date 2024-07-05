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جدل بعد سجن كويتي عامين بتهمة سرقة علكة

منذ دقيقتين
جدل بعد سجن كويتي عامين بتهمة سرقة علكة

وطنا اليوم:أثار صدور حكم على مواطن كويتي بالسجن لمدة عامين جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ جاء قرار المحكمة بعد إدانة الرجل بسرقة علب “علكة”.
وذكرت صحيفة “المجلس” الإلكترونية المحلية، أن محكمة الجنح في الكويت قضت، الخميس، بحبس مواطن سنتين، إثر إدانته بتهمة سرقة علب علكة بقيمة 75 دينارا (حوالي 245 دولارا).
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الحادثة وقعت في أحد الأسواق المركزية الشهيرة في منطقة سلوى بمحافظة حولي، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
وأثار الحكم جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين اعتبر بعض المستخدمين أنه يعد “قاسيا” مقارنة بالفعل الذي أقدم عليه ذلك المواطن الذي لم يتم الكشف عن هويته، رأى آخرون أن القاضي ربما قد شدد العقوبة لأن المدان قد يكون من أصحاب السوابق، داعين إلى اعتبر ما حدث بمثابة “عبرة” للتصدي للسرقة بكافة أشكالها.


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