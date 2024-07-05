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وزير الخارجية السويدي: لدينا علاقات ممتازة مع تركيا

منذ 22 ثانية
وزير الخارجية السويدي: لدينا علاقات ممتازة مع تركيا

وطنا اليوم_وصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، العلاقات بين بلاده وتركيا بالـ”ممتازة”.

وقال بيلستروم، في تصريحات للأناضول: “لدينا علاقات ممتازة مع تركيا، لأنه بفضل عضويتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أصبحنا الآن حليفين عسكريين كاملين”.

وأكد أنه يتطلع إلى قمة الناتو التي ستعقد في واشنطن بين 9 و11 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف: “أتطلع إلى الاجتماع مع نظيري هاكان فيدان في أقرب وقت ممكن، في قمة الناتو التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل”.

وفيما يخص موقف السويد من الهجمات الإسرائيلية على غزة، شدد بيلستروم، على أن ابلاده تؤيد دائما وقف إطلاق النار إنساني في أقرب وقت ممكن، والإفراج عن جميع الأسرى، والعودة إلى المفاوضات من أجل حل الدولتين حيث تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب كدولتين، مع بقية العالم، وتوفير الضمانات الأمنية لهذين الشعبين.


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