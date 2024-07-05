الدفاع التركية: تحييد 57 إرهابيا شمال العراق وسوريا في أسبوع

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها حيّدت 57 إرهابيا الأسبوع الماضي في عمليات نفذتها شمال العراق وسوريا.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده مستشار الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة زكي أكتورك، الخميس، في العاصمة أنقرة.

وقال أكتورك: “مع العمليات الناجحة التي نفذت شمال العراق وسوريا، تم تحييد 1327 إرهابيا منذ بداية العام الجاري، 57 منهم في الأسبوع الماضي”.

وشدد أكتورك على أن الحدود محمية وفقا للمعايير الدولية مع إنشاء نظام أمني تدريجي.

وأردف: “في الأسبوع الماضي، تم القبض على 328 شخصا، 9 منهم أعضاء في منظمة إرهابية”.

من جانب آخر، قالت مصادر بوزارة الدفاع إن “الأعمال الاستفزازية التي حدثت في سوريا والتي نفذتها بعض العناصر ضد تركيا تمت متابعتها بعناية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها”.

وأضافت: “لن نسمح لمثل هذه الأحداث ضد الجمهورية التركية أن تقع بأي شكل من الأشكال”.

وأشارت إلى ضرورة الحذر من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تصور الأحداث كأنها ما زالت مستمرة.

وأردفت: “لا يوجد حاليا أي أوضاع سلبية في مناطق عملياتنا بسوريا”.

وتابعت: “تركيا تتواجد في سوريا للقضاء على الهجمات الإرهابية والتهديدات التي تتعرض لها أراضيها في إطار حقها في الدفاع عن النفس وحماية حدودها وحماية أراضيها لمنع إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا وكأنه أمر واقع”.