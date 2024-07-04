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وفد سعودي يزور قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية

منذ ساعتين
وفد سعودي يزور قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية

وطنا اليوم_زار مستشار الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوفد المرافق، اليوم الخميس، قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية/ الغباوي، وذلك امتدادا للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.

 

وحضر الزيارة السفير السعودي لدى المملكة ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن ومدير أمن الحدود وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

 

واطلع الوفد الضيف خلال جولة له في كتيبة الصاعقة والمظليين/ سرية العمليات الجوية على عملية تجهيز المساعدات الإنسانية التي ترسلها القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي عبر الإنزالات الجوية التي يتم إرسالها للقطاع.

 

وأشاد الوفد الضيف بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة.

 

وعلى هامش الزيارة، وقعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الملك سلمان؛ بهدف تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية ومركز الملك سلمان لتقديم مزيد من المساعدات للأشقاء في فلسطين.

 

 

ووقع الاتفاقية مندوبا عن القوات المسلحة الأردنية، رئيس مركز التنسيق المدني العسكري، وعن الجانب السعودي مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن.


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