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غالانت: اتفاق غزة “أقرب من أي وقت مضى”

منذ 3 ساعات
غالانت: اتفاق غزة “أقرب من أي وقت مضى”

وطنا اليوم_اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن اتفاق الرهائن ووقف القتال في غزة “أقرب من أي وقت مضى”.

وكان غالانت يتحدث إلى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال غالانت: “قبل شهر كنت متشائما بشأن فرصنا في التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، وكان أحد أهدافي الرئيسية في كل اجتماعاتي في الولايات المتحدة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، مع فهم أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل”، بحسب تقرير للقناة 12 الإسرئيلية.

وأضاف غالانت: “اليوم، وأنا أقول هذا بحذر، نحن أقرب من أي وقت مضى”

لكن أثناء اللقاء مع مفاوضيه، أكد نتنياهو مرة أخرى أن “الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، وليس قبل ذلك بلحظة واحدة”.

وأهداف الحرب بالنسبة لنتنياهو هي القضاء على حركة حماس، وضمان ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل، مع عودة الرهائن المحتجزين في القطاع.

وتتعارض هذه الأهداف مع شروط حماس في جولات المفاوضات الماضية، إذ تصر الحركة على إنهاء تام للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.


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