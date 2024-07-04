بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تنعي رئيس مجلس أمنائها موسى شحادة “أبو صفاء”

منذ 3 ساعات
جامعة البترا تنعي رئيس مجلس أمنائها موسى شحادة “أبو صفاء”

وطنا اليوم:تنعى جامعة البترا ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة كافة القامة الوطنية والاقتصادية الكبيرة المرحوم بإذن الله تعالي
رئيس مجلس أمناء الجامعة موسى عبد العزيز شحادة (أبو صفاء)، وتتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلته وذويه وإلى آل شحادة الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
سيشيع الجثمان يوم غد الجمعة من مسجد الكلية العلمية الإسلامية بعد صلاة الجمعة، وسيكون الدفن في مقبره “شفا بدران”.
تقبل التعازي للرجال في ديوان “آل هلسه” في دابوق، وللنساء في منزل المرحوم قرب مسجد الكليه العلمية الاسلاميه في الجبية ضاحية الرشيد من الساعه 4 إلى الساعه 10 مساء لمده ثلاثة أيام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:16

الملكاوي يكتب : “هل يُعَدُّ نظام موارد البشرية الجديد مفتاحًا للأيام الجميلة التي لم تأتِ بعد؟”

16:44

عائلات الأسرى بغزة تتوعد حكومة نتنياهو بمظاهرات مليونية

16:37

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يجري عملية جراحية نوعية

16:34

11.735 مليار دولار ديون جديدة في عهد حكومة الخصاونة

16:31

العين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادة

16:04

مشعوذ يفاجئ زبائنه من الأردن ويفضحهم بنشر صورهم على الفيسبوك

15:47

المستقلة للانتخاب تحدد آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين في الترشح

15:15

الوحدات: نستنكر الإشاعات المغرضة وسنجمع كافة المنشورات ونقدمها للنائب العام

15:09

تقرير خطير.. الهنود يستنشقون الموت مع الهواء الذي يتنفسونه

15:02

صحة غزة تحذر من توقف آخر مستشفى عامل جنوبي القطاع

14:26

بنك ABC في الأردن يصدر تقريره الأول للاستدامة

14:23

برلمانية أسترالية تستقيل من حزبها بعد تعليق عضويتها لدعمها فلسطين

وفيات
العين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة الله