جامعة البترا تنعي رئيس مجلس أمنائها موسى شحادة “أبو صفاء”

وطنا اليوم:تنعى جامعة البترا ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة كافة القامة الوطنية والاقتصادية الكبيرة المرحوم بإذن الله تعالي

رئيس مجلس أمناء الجامعة موسى عبد العزيز شحادة (أبو صفاء)، وتتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلته وذويه وإلى آل شحادة الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سيشيع الجثمان يوم غد الجمعة من مسجد الكلية العلمية الإسلامية بعد صلاة الجمعة، وسيكون الدفن في مقبره “شفا بدران”.

تقبل التعازي للرجال في ديوان “آل هلسه” في دابوق، وللنساء في منزل المرحوم قرب مسجد الكليه العلمية الاسلاميه في الجبية ضاحية الرشيد من الساعه 4 إلى الساعه 10 مساء لمده ثلاثة أيام.