الوحدات: نستنكر الإشاعات المغرضة وسنجمع كافة المنشورات ونقدمها للنائب العام

وطنا اليوم:أصدر نادي الوحدات، اليوم الخميس، بيانًا ينفي الأخبار المتداولة حول إبرام عقد رعاية مع إحدى الشركات “المُقاطعة”.

في بيانه، أكد النادي استمراره في مسيرته الرياضية والوطنية، ورفضه التام لأي صلة بالتطبيع أو التعاون مع شركات متورطة في أحداث غزة.

واستنكر النادي الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من سمعته، مؤكدًا أن تلك الشائعات ليست سوى محاولة لتشويه سمعته ورمزيته الوطنية.

وأعلن مجلس الإدارة تكليف الدائرة القانونية بجمع المنشورات المزيفة وتقديم شكوى رسمية ضد مروجيها أمام مدعي عام عمان.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. (الحجرات) صدق الله العظيم

يؤكد نادي الوحدات على امتداد مسيرته الرياضية والوطنية والتاريخية، رفضه التام لأن يكون جزءاً من كينونة أي شبهة تطبيعية، أو أن يكون شريكاً مع أي شركات تلطخت يداها بدماء الأبرياء من أهلنا في فلسطين المحتلة.

ويستنكر النادي الإشاعات المغرضة التي أطلقها بعض الأشخاص وهم معروفون جيداً للمجتمع “الوحداتي” حول نية مجلس إدارة نادي الوحدات، إبرام عقد رعاية مع إحدى الشركات المُقاطعة جراء ما يحدث في قطاع غزة، معتبراً –نادي الوحدات- أن إطلاق مثل هذه الإشاعات المغرضة هدفها النيل من سمعة نادي الوحدات –الكيان والصرح والهوية-، وإفساح المجال أمام الجماهير للإساءة إلى مجلس إدارة النادي ورمزيته، لأهداف وغايات شخصية مكشوفة على الملأ.

وإنه بناءً على ما حصل، فقد قرر مجلس الإدارة تكليف الدائرة القانونية بالنادي، بجمع كافة المنشورات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم شكوى رسمية لدى مدعي عام عمان صباح الخميس الرابع من تموز (يوليو) الحالي، بحق كل شخص داخل الأردن أو خارجه، ممن سمح لنفسه بأن يتسيد مشاهد الكذب والافتراء بحق هذا الصرح الرياضي ورمزيته، وتعمد نشر أخبار مزيفة ومضللة الهدف منها النيل من سمعة النادي ورمزيته.

ويؤكد نادي الوحدات التزامه التام ووقوفه خلف الأهل في قطاع غزة، واعتزازه وفخره بأن كان وما يزال أحد أهم وأبرز الأندية الأردنية التي تتسابق لدعم القضية الفلسطينية اقتداء بمسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.