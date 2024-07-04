الروابدة: الوزارة وكوادرها في خدمة المواطنين والمستثمرين

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة العمل ناديا الروابدة اليوم الخميس مديرية عمل محافظة معان وسبقها زيارة تفقدية لمديرية عمل لواء الجيزة.

واطلعت الوزيرة خلال زيارتها الميدانية للمديريتين على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمعت إلى ملاحظات بعض المراجعين.

كما استمعت إلى كل من مدير مديرية الجيزة ومدير مديرة معان حول الخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين، داعية إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقتهم وجهدهم.

وأكدت الروابدة أن الوزارة وكوادرها في خدمة المراجعين من مواطنين ومستثمرين، لتقديم أفضل الخدمات بالسرعة الممكنة، خصوصاً أن هذه المديريات تخدم مناطق واسعة ويوجد ضمن نطاق عملها العديد من الاستثمارات