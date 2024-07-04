تمديد فترة التقدم لـ أحد أكبر الفرص الاستثمارية داخل محيط تلفريك عجلون

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية،اليوم، تمديد فترة التقدم للاستثمار داخل محيط تلفريك عجلون لأحد أكبر الفرص الاستثمارية المطروحة لغاية الخميس المقبل ، داعية أبناء المجتمع المحلي والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين لاغتنام هذه الفرصة.

وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن فترة التمديد جاءت نتيجةً للطلب المتزايد على أحد أكبر الفرص الاستثمارية في مجال المطاعم السياحية،وكذلك لإتاحة فرصة التقدم عليها لأكبر عدد من المهتمين بالاستثمار داخل هذه الوجهة السياحية الجديدة للمملكة.

وأكد عرفات أن المناطق التنموية تقدم جميع الممكنات لتحفيز الاستثمار، وتنشيط واستدامة الحركة السياحية والاقتصادية للمنطقة التي من شأنها المساهمة في جعل محافظة عجلون وجهة الفرص الاستثمارية الواعدة والنمو المستدام.

وأشار إلى أن العرض تضمن مدة سريان طويلة لعقد الاستثمار وفترة سماح خلال سنة الإيجار الأولى تصل لغاية 6 شهور في بداية عمر المشروع وغير ذلك من التسهيلات الممنوحة بأساليب الدفع وحصرية نوع الأطعمة المقدمة، موضحاً أن المساحة المخصصة لممارسة هذا الاستثمار شملت على أكثر من 550 مترا للمساحة الداخلية ونحو 400 متر للجلسات الخارجية.

ودعا عرفات المهتمين إلى المسارعة في التقدم والتواصل مع المجموعة الأردنية من خلال الاتصال على الرقم المباشر (0771004556) للحصول على معلومات هذه الفرصة الإسثمارية التي يتوقع أن تخدم أكثر من 400 ألف زائر سنوياً.