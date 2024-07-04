حزب البناء والعمل يكرم ايتام جمعية نبض القلب الخيرية

وطنا اليوم_في لفتة إنسانية كرم امين عام حزب البناء والعمل د. زياد الحجاج ، في مقر الحزب مجموعة من الأطفال الأيتام التابعين لجمعية نبض القلب الخيرية .

وأكد الحجاج أن الأطفال هم بناة الغد ، ويجب أن يحضون بالرعاية والاهتمام اللازمين ، ليكونوا لبنة صالحة في بناء الوطن .

واضاف أن مسؤولية الرعاية تقع على الأسرة اولا ، وعلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي من أجل تنشئة الأطفال في بيئة سليمة .

وعقب توزيع الهدايا على الأطفال ، توجهت رئيسة الجمعية هيا البدري بالشكر لحزب البناء والعمل ممثلا بامينه العام د. زياد الحجاج على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ، التي تركت اجمل الأثر في نفوس الأطفال والحضور .

حضر اللقاء الذي إدارته

د. منال قطيشات امين سر الحزب ، أعضاء الأمانة العامة للحزب ، وذوي الاطفال ،