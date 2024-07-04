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العبداللات: الحكومة أصدرت حزمة من التشريعات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

منذ ساعتين
العبداللات: الحكومة أصدرت حزمة من التشريعات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

وطنا اليوم:قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، الخميس، إن الإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، ساهمت في تطوير منظومة حقوق الانسان في الأردن.
وأضاف العبداللات خلال إيجاز صحفي في وزارة الاتصال الحكومي للحديث عن توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحالة حقوق الإنسان في الأردن (UPR) من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن الحكومة عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وأوضح أنه سيتم العمل على انفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل من خلال خطة عمل تقوم بها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وأصحاب المصلحة.
وأشار إلى أن تعديل قانون الانتخاب والأحزاب ساهم أيضا في تعزيز منظومة حقوق الانسان.
وأكد العبداللات، تعزيز دور الشباب والمرأة للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.
وبيّن أنه تم قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.


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