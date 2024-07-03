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الأردن ومصر يؤكدان استمرار تنسيق الجهود المستهدفة لوقف حرب غزة

منذ 4 ساعات
الأردن ومصر يؤكدان استمرار تنسيق الجهود المستهدفة لوقف حرب غزة

وطنا اليوم_أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، هنأه خلاله بتولي مسؤوليته الجديدة.

 

وأكد الوزيران الحرص على العمل معا للبناء على العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة ومصر، وإدامة التنسيق المعمق خدمة لمصالح البلدين والقضايا العربية والإسلامية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد الصفدي وعبد العاطي استمرار التشاور وتنسيق الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها.

 

واتفق الوزيران على اللقاء في وقت قريب في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين.


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