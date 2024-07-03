بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية يبحث ونظيرة الأميركي جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

منذ 5 ساعات
وزير الخارجية يبحث ونظيرة الأميركي جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
بحث الوزيران، خلال الاتصال، جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والمفاوضات التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام صفقة تبادل تفضي إلى وقف الحرب على غزة.
كما بحث الصفدي وبلينكن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كافي وفوري وضمان توزيعها في جميع أنحاء القطاع، والتعاون في تحقيق ذلك.
وبحث الوزيران الجهود المستهدفة التوافق على خريطة طريق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، الذي أكد الصفدي أن سبيله الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين.
وحذر الصفدي من استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين، وتحاصر الاقتصاد الفلسطيني، وتستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وتدفع نحو تفجر الأوضاع.
كما أكد الصفدي ضرورة بذل كل جهد ممكن للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان عبر تفعيل جهود دولية تفرض التزام القرار ١٧٠١، مشيراً إلى أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأساس لحماية المنطقة من خطر توسع الصراع.
وبحث الصفدي وبلينكن عدداً من القضايا الثنائية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:13

ليبرمان: علينا استخدام “السلاح غير التقليدي” ضد إيران

00:05

عاجل.. نيويورك تايمز: قطر سلمت حم.اس تعديلات جديدة على مقترح الصفقة

23:47

عاجل القضاة : قاتل والدته اعتقد انها زوجته وصلى عليها الجنازة وودعها

23:41

الأمن العام: القبض على سائق عمومي سمح لإبنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره

23:25

الأردن ومصر يؤكدان استمرار تنسيق الجهود المستهدفة لوقف حرب غزة

22:13

راغب ونانسي بالأردن والتذكرة تصل إلى 400 دولار

21:51

نظام الموارد البشرية لا يخدم الاقتصاد الوطني!

21:09

الأشغال الشاقة لمطلقي العيارت النارية بالمناسبات بهذه الحالة

20:37

الحرائق تجلي آلاف السكان في كاليفورنيا الأمريكية

20:25

ليبرمان يدعو لاستخدام السلاح النووي ضد إيران

19:57

التربية: 9 طرق لحل السؤال في امتحان الرياضات الورقة الأولى

19:52

البيت الأبيض يعلق على تقرير انسحاب بايدن من سباق الرئاسة

وفيات
وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024