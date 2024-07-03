ليبرمان يدعو لاستخدام السلاح النووي ضد إيران

وطنا اليوم:دعا عضو كنيست الإسرائيلي ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إلى استخدام السلاح غير التقليدي في مواجهة إيران، في إشارة إلى السلاح النووي.

وأضاف ليبرمان في مقابلة على القناة 12 العبرية، أن على إسرائيل إنهاء سياسة الغموض حول إمكانياتها غير التقليدية، قبل أن يطلب منه المذيع تكرار قوله فأعاد الحديث “لا يوجد لدينا وقت للسلاح التقليدي”.