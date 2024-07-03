بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ليبرمان يدعو لاستخدام السلاح النووي ضد إيران

منذ 6 ساعات
ليبرمان يدعو لاستخدام السلاح النووي ضد إيران

وطنا اليوم:دعا عضو كنيست الإسرائيلي ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إلى استخدام السلاح غير التقليدي في مواجهة إيران، في إشارة إلى السلاح النووي.
وأضاف ليبرمان في مقابلة على القناة 12 العبرية، أن على إسرائيل إنهاء سياسة الغموض حول إمكانياتها غير التقليدية، قبل أن يطلب منه المذيع تكرار قوله فأعاد الحديث “لا يوجد لدينا وقت للسلاح التقليدي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:13

ليبرمان: علينا استخدام “السلاح غير التقليدي” ضد إيران

00:05

عاجل.. نيويورك تايمز: قطر سلمت حم.اس تعديلات جديدة على مقترح الصفقة

23:47

عاجل القضاة : قاتل والدته اعتقد انها زوجته وصلى عليها الجنازة وودعها

23:41

الأمن العام: القبض على سائق عمومي سمح لإبنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره

23:25

الأردن ومصر يؤكدان استمرار تنسيق الجهود المستهدفة لوقف حرب غزة

22:13

راغب ونانسي بالأردن والتذكرة تصل إلى 400 دولار

21:51

نظام الموارد البشرية لا يخدم الاقتصاد الوطني!

21:09

الأشغال الشاقة لمطلقي العيارت النارية بالمناسبات بهذه الحالة

20:39

وزير الخارجية يبحث ونظيرة الأميركي جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

20:37

الحرائق تجلي آلاف السكان في كاليفورنيا الأمريكية

19:57

التربية: 9 طرق لحل السؤال في امتحان الرياضات الورقة الأولى

19:52

البيت الأبيض يعلق على تقرير انسحاب بايدن من سباق الرئاسة

وفيات
وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024