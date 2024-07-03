العلاقة بين قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني

سلمان الحنيفات

قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني مجالان متكاملان ومترابطان يهدفان إلى حماية الأفراد والشركات والدول من التهديدات والهجمات الإلكترونية، ويمكن تعريف قانون الجرائم الإلكترونية على انه مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم استخدام الإنترنت والتكنولوجيا، ومعاقبة الأنشطة غير القانونية التي تتم عبر شبكة الانترنت ، والهدف من هذا القانون هو حماية الافراد والمؤسسات من الجرائم التي ترتكب بأستخدام التكنولوجيا الحديثة ، كما يتضمن القانون اجراءات لملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الالكترونية ووضع ضوابط لاستخدام الانترنت.

كما يمكن تعريف الامن السيبراني على انه مجموعة الممارسات والادوات والتقنيات التي تستخدم من اجل حماية انظمة الشبكات والبرمجيات من الهجمات الالكترونية ، كما ان الهدف من وجود الامن السيبراني هو حماية البيانات والمعلومات من الوصول غير المصرح اليها وحمايتها من السرقة والتلف ، ومن اجل ضمان سلامة الانظمة الالكترونية في مؤسسات الدول .

قانون الجرائم الالكترونية في المواد من ٣-٨ قد بين وحدد مجموعة الجرائم الالكترونية التي تصدر من الجاني على اختلاف أنواعها وأشكالها وهذه الجرائم بطبيعتها ترتكب على أنظمة المعلومات والشبكات والبيانات وليست هي وسيلة لارتكاب الجرم وإنما وقع عليها الفعل الجرمي الوارد في تلك المواد التي سبق ذكرها.

الباحث في النصوص القانونية لقانون الجرائم الالكترونية يجد انها افعال جرمية الكترونية وهي في ذات الوقت هجمات وجرائم سيبرانية تقع تحت غطاء مسميات مختلفة كهجمات الفدية ransomware التي هي ذاتها جرائم الابتزاز المالي وايضا هجمات Dos المنع من الخدمة هي ذاتها الجرائم الواردة في المادة ٣ المتعلقة بتعطيل الشبكة او نظام المعلومات او الموقع الإلكتروني ومنع الوصول إلى تلك المعلومات والبيانات والمواقع وتصفحها، وبناء عليه نعم يوجد تأكيد على ان قانون الجرائم الإلكترونية يكافح الهجمات السيبرانية في ذات الوقت إلا انه يوجد هناك اختلافات بسيطة من ناحية معرفة الفاعل وتطبيق قواعد الملاحقة الجزائية عليها وقيام المسؤولية الجنائية، كما ان الفرق يكمن في الهجمات السيبرانية ان الهجمات ممكن ان تقع من خطأ المتضرر لعدم اتخاذه احتياطات لازمة فنية تكفل حمايته وفي اتخاذ الإجراءات الامنية ولا يوجد هناك قصد جرمي في ارتكاب الفعل، كما انه لا بد من التأكيد ان مجال الامن السيبراني اعم واشمل من الجرائم الالكترونية من ناحية حماية البنى التحتية الحرجة واكتشاف الحوادث ووضع خطط استجابة فعالة ،ولذلك في قانون الامن السيبراني سميت بحوادث الامن السيبراني وليست الجرائم السيبرانية. قانون الجرائم الإلكترونية يوفر الحماية القانونية اللازمة، بينما الأمن السيبراني يوفر الحماية التقنية والعملية، وكلاهما يعملان معًا لتحقيق بيئة إلكترونية آمنة.