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الاحتلال يصادق على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع في الضفة الغربية

منذ 12 ثانية
الاحتلال يصادق على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع في الضفة الغربية

وطنا اليوم:صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقالت منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود، بحسب وكالة «فرانس برس».
وأورد بيان لمنظمة «السلام الآن»، حصلت عليه «فرانس برس»، أن الأراضي التي حولتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في يونيو الماضي إلى «أراضي دولة» تقع في منطقة غور الأردن.
يأتي ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تسببت في استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.


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